Detingut per alegrar-se a Facebook de la mort a trets dels dos agents rurals a Aspa

Va ser arrestat a Blanes després d’escriure “jo mateix no descarto carregar-me’n uns quants” || La

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Un criador de gossos ha estat detingut a Blanes per haver amenaçat de mort els Agents Rurals a través de les xarxes socials i celebrar el doble assassinat d’Aspa. Els Mossos d’Esquadra el van arrestar dimarts quan van rebre l’avís que un usuari havia penjat un missatge al perfil de Facebook de l’Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya que podria ser constitutiu d’un delicte d’amenaces. El missatge, publicat el mateix dia de la tragèdia d’Aspa, deia així: “Ho sento molt però veient com actuen jo mateix no descarto carregar-me’n uns quants. (...) Són uns fills de puta (...) Hi ha