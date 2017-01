Detinguts tres joves després d'una fugida temerària entre Tàrrega i Les Oluges

Actualitzada 26/01/2017 a les 19:24

Van intentar treure de la carretera el vehicle de la policia local que els perseguia

Un control de la policia local de Tàrrega Ajuntament de Tàrrega

La Policia Local de Tàrrega va detenir dilluns passat tres persones per presumptes delictes de danys, resistència i desobediència a l’autoritat, i contra la seguretat del trànsit. Es tracta de tres joves nacionalitat espanyola, de 22, 25 i 28 anys d’edat, i veïns de Montsó i Barbastre.



Els fets es van produir en el decurs d’una patrulla preventiva, quan una dotació de la Policia Local va detectar un vehicle amb tres ocupants que tenia una petició de control per part de Mossos d’Esquadra en estar implicat en delictes contra el patrimoni. Quan la patrulla es va disposar a aturar-lo, el vehicle es va donar a la fuga per l’antiga N-II en direcció a Barcelona. Es va iniciar llavors una persecució en què el vehicle a la fuga va posar en perill la resta d’usuaris amb avançaments per la dreta, l’esquerra i el voral a gran velocitat, segons ha explicat aquest dijous l’ajuntament de la capital de l’Urgell.



També van intentar en diverses ocasions fer sortir de la via el vehicle policial amb maniobres brusques contra els agents.



El vehicle es va desviar després a la població de Les Oluges (Segarra), fins que va quedar bloquejat en un carrer sense sortida. Llavors va col·lidir marxa enrere amb el vehicle policial de manera voluntària i agressiva per tal de poder sortir del carrer i evitar així la detenció. No obstant, els tres joves van poder ser detinguts pels agents de la policia local de Tàrrega.



En la persecució també va intervenir un helicòpter dels Mossos d’Esquadra que realitzava tasques de control, així com diverses dotacions de la policia catalana, que es van desplaçar a les Oluges.



Els detinguts van passar dimarts a disposició del Jutjat d’Instrucció de Cervera.