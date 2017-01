El Síndic obre una investigació sobre la seguretat dels Agents Rurals

REDACCIÓ Actualitzada 26/01/2017 a les 13:57

També investigarà el tipus de permisos de tinences d’arma existents i els criteris necessaris per a sol·licitar-los

Crim de dos agents rurals a Aspa Lleonard Delshams

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert d’ofici una investigació sobre la mort dels dos agents rurals que van ser assassinats per un caçador dissabte passat a Aspa (Segrià, Lleida), per analitzar les condicions laborals i de seguretat dels integrants del cos d’Agents Rurals.



En un comunicat, el Síndic anuncia que, en el marc de la seua investigació, demanarà informació sobre els procediments de concessió de llicència d’armes, competència de la Guàrdia Civil, així com els protocols d’actuació entre els Mossos d’Esquadra i el cos d’Agents Rurals, en aquest cas a la consellería d’Interior.



El Síndic també investigarà el tipus de permisos de tinences d’arma existents i els criteris necessaris per sol·licitar-los, així com les condicions laborals i de seguretat dels Agents Rurals.



Ribó considera que, davant d’uns fets tan greus com el doble crim ocorregut dissabte passat, s’ha de descobrir si hi ha pogut haver una actuació "irregular" per part de l’administració per proposar, si és pertinent, mesures per evitar en la mesura possible que es pugui repetir una situació similar en el futur.