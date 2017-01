El TSJC anul·la el pla especial de la planta de biomassa de Juneda

Aprovat per Urbanisme el 2012, al no justificar que no hi hagués millors ubicacions || Prevista en sòl de protecció especial dins del pla territorial de Ponent

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el pla especial urbanístic per a la construcció d’una planta de biomassa a Juneda, promogut per l’empresa basca Sener i tramitat per l’ajuntament de Juneda. El TSJC anul·la la resolució del departament de Territori i Sostenibilitat que donava llum verda al pla especial urbanístic al no incorporar “alternatives per ubicar la planta a cap altra zona urbanitzable del terme municipal”, ja que els terrenys on s’havia projectat la planta estaven qualificats com a zona de protecció especial natural de valor dins del pla teritorial de Ponent.

L’entitat ecologista Ipcena i la plataforma Garrigues per la Defenesa del Territori, que inclou l’Ateneu Popular Garriguenc, van presentar el 2012 un recurs contra l’autorització que la comissió d’Urbanisme de Lleida va concedir al projecte. Simeó Miquel, advocat de les dos entitats, va explicar ahir que d’alguna manera la resolució “obliga les administracions a planificar millor aquest tipus de projectes”, va dir. De fet, va explicar que Urbanisme ja va sol·licitar l’any 2012 al consistori de Juneda, una adaptació a través d’un pla especial i no amb el planejament general. Segons el text, no es justifica per què s’ha de fer la planta en aquests terrenys “protegits” i no en altres.

Les entitats contràries a la planta van apuntar que el projecte amagava també “la incineració de combustibles derivats de residus (CDR)·.