A partir d'aquest divendres i com a mesura transitòria

Una sentència del Constitucional va dictaminar el 1993 que els Agents Rurals havien d'anar armats

Els agents rurals portaran unaen els controls i actuacions en els serveis ordinaris d'inspecció i control de cacera. Així ho ha comunicat aquest dijous el departament d'Agricultura de la Generalitat, que ha explicat que les noves mesuresfins que es determini "quins són els elements concrets que garantiran la màxima seguretat".El departament d'Agricultura ha afirmat que, mentrestant, es revisaran els procediments i s’implantaran les mesures correctores "per avançar en tot allò que té a veure amb les condicions en les quals els Agents Rurals desenvolupen les seves activitats".D’altra banda, unaque els Agents Rurals, "quan estiguin en acte de servei, portaran obligatòriament l'arma que correspongui", i va resoldre així un conflicte de competències vinculat amb el reglament d'aquest cos i denunciat pel Govern.L'assassinat a trets de dos agents el passat dissabte a Aspa (Lleida) en mans d'un caçador ha tornat a posar sobre la taula la històrica reivindicació d'aquest Cos de disposar d'armes per als serveis que ho necessitin, ja que les víctimes no van tenir possibilitat de defensa.L'ha recordat avui l'existència d'aquesta sentència, i ha demanat la conselleria i el president català, Carles Puigdemont, que s'impliqui en les millores en seguretat, organització i mitjans en general que necessita aquest cos.A l'article 11 del Decret 252/1988, pel qual s'aprovava el primer Reglament del Cos d'Agents Rurals (CAR), la Generalitat va disposar que ""., a més dels Mossos d'Esquadra, i per això va argumentar que la Comunitat Autònoma tenia competències per crear la seva pròpia policia, però com ho havia fet mitjançant les lleis del Parlament 19/1983 i 9/1986, no es podia "admetre la creació d'altres de noves, ni oblidar la competència exclusiva de l'Estat en matèria de seguretat pública".La Generalitat va argumentar que el Decret únicament imposava un mandat obligatori als agents, establint que "" en els serveis que té encomanats, molt clarament definits en l'àmbit del control de la cacera i pesca, aprofitament de muntanyes i espais naturals protegits.Per a això, va argumentar que la Generalitat havia deixat clar que, quant a l'armament, el CAR "es regeix per la normativa vigent en la matèria", normativa que "no és cap altra que l'establerta per l'Estat, que és al que correspon en exclusiva la decisió última sobre la tinença i l'ús d'armes".El 2003, la llei que va actualitzar les funcions d'aquest Cos, que va ser traspassat a les autonomies el 1983 sota el nom de Guarderia Forestal de l'Estat, va establir que els agents "tenen dret" a portar armes per exercir les funcions que ho requereixin, funcions que s'han de fixar en un reglament, que encara no existeix