Es manté l'ús de cadenes per circular per diverses vies de l'Alt Urgell i el Solsonès

Aquest dijous al matí la neu manté l'obligatorietat de circular amb cadenes en diverses vies lleidatanes. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de la C-462 entre(Alt Urgell); la C-563 entre(Alt Urgell - Berguedà); l'L-401 acap al Coll de Jou (Alt Urgell), i la LV-4241 entre(Solsonès).D'altra banda, un accident complica la circulació a la N-145 aa, amb pas alternatiu entre els punts quilomètrics 8 i 9.La neu caiguda en les darreres hores a la meitat nord de Catalunya continua afectant, on és obligatori l’ús de cadenes o bé hi ha neu i gel a la calçada, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. La majoria de vies es troben al Prepirineu i Pirineu i són secundàries, a excepció de l’N-260 entre Fontanals de Cerdanya i Ribes de Freses (inclou la Collada de Toses) i C-26, on són obligatoris els equipaments entre Berga i Borredà i hi ha neu i gel a la calçada entre Ripoll i les Lloses, així com a la C-38, a Sant Joan de les Abadesses i la C-17, a Ripoll.D’altra banda,ha rebut 132 trucades relacionades amb incidències derivades de la neu durant la tarda de dimecres i fins a les 9 hores d’aquest dijous La majoria d’aquestes han estat per incidències de trànsit. El 21% de les trucades s’han fet des del Ripollès (28), 17 trucades des del Berguedà, 15 des d’Osona i 14 trucades des de la Garrotxa i 13 des de la Cerdanya.