L'homicida d'Aspa havia perdut la llicència d'armes per una multa de caça

REDACCIÓ Actualitzada 26/01/2017 a les 08:40

L’homicida confés dels dos rurals a Aspa ja havia estat multat almenys dos vegades per haver infringit la normativa de caça. Segons va confirmar ahir a aquest diari la conselleria d’Agricultura, la Guàrdia Civil va obrir acta contra Ismael Rodríguez Clemente el 2010 per haver travessat un camí rural a Terrassa amb l’arma carregada, una cosa que està prohibida, fet pel qual va ser multat a pagar 300,51 € i se li va retirar la llicència d’armes durant dos anys. L’altra denúncia la van interposar els Rurals el 2013 a Vacarisses, poble on residia, per caçar ocells fringíl·lids, una espècie protegida, amb una xarxa abatible, amb una multa de 486 euros. El jutjat d’Instrucció 4 de Lleida va decretar aquest dilluns presó preventiva sense fiança per al caçador després de la reconstrucció del doble crim.