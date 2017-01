Demanen 20 anys per al caçador que va matar un agricultor a Tàrrega

A. GUERRERO / J. GRAU 27/01/2017 a les 05:40

Els familiars de la víctima l’acusen d’assassinat i no d’homicidi dolós com diu el jutge || Assenyalen que no va poder defensar-se i que va trigar a avisar Emergències