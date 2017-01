El Solsonès, la Cerdanya i la Segarra es lleven blanques

Fins a 15 centímetres de neu a Guixers i 19 a Puigcerdà || Cadenes en quatre vies de l’Alt Urgell i de la Catalunya central

La neu va emblanquir ahir el paisatge a diverses comarques del Pirineu i el Prepirineu. Al Solsonès es van acumular 15 centímetres a Guixers; a la Cerdanya, 19 a Puigcerdà i 11 a Das; a l’Alt Urgell, 12 a la Seu; i a la Segarra, molts municipis van tenir gruixos d’uns quants centímetres. No obstant, allà la neu es va anar fonent amb el sol del matí a excepció de les zones més altes com Sant Guim, Talavera i Montoliu. A Sant Guim, on es van superar els 3 centímetres, la neu va permetre que els escolars sortissin al pati,