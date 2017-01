Reclamen a la Generalitat més agents i més mitjans

Sobre el posicionament de l’Asparc envers l’ús d’armes

L'Associació professional d'agents rurals de Catalunya (Asparc) s'ha personat com a acusació popular en el cas de l'homicidi de dos agents el passat dissabte per part d'un caçador en Aspa (Segrià, Lleida) per procurar podrà tenir accés a tot el sumari i que la condemna sigui "el més alta possible".El Jutjat d'Instrucció 4 de Lleida ha acceptat la personació.L'Associació espanyola d'agents forestals i mediambientals (Aeafma), amb la qual Asparc està federada, es personarà també en el procediment de manera paral·lela, segons ha informat l'associació en un comunicat.D’altra banda, l’associació professional d’Agents Rurals ha valorat que les noves condicions per a les inspeccions de caça (amb equips de 3 agents, amb armilles antibales i un d’ells amb arma de defensa) són les que des de 2004 es venien aplicant en tots els serveis especials d’antifurtivisme (nocturns i específics) que fa el Cos d’Agents Rurals.L’associació referma que no és nou que els Agents Rurals duguin armes. En aquest sentit, explica que no s’han adquirit noves armes (ja es tenien i ja s’usaven).L’Asparc confia que aquestes mesures, que ara s’aplicaran en totes les inspeccions de caça, “siguin provisionals i transitòries”, i reclama més agents i mitjans per poder realitzar les inspeccions amb la màxima seguretat.