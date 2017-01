La caça, en el punt de mira

S. DIEGO 27/01/2017 a les 05:40

Caçadors de Lleida lamenten el doble crim d’Aspa i demanen que una “bogeria” no estigmatitzi el col·lectiu || Proposen un control més gran sobre els permisos, especialment per a forasters, i recorden que la seua tasca és necessària perquè no proliferin espècies que danyen l’agricultura