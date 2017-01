Una carretera tallada i sis amb cadenes per la neu al Pirineu

Protecció Civil manté l’alerta per les nevades

Risc d’allaus

Avancen la tornada del transport escolar a l’Alt Urgell

Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el pla Neucat per les nevades durant tot el dia d’avui al Pirineu i Prepirineu.La nevada, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, afectarà les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, Cerdanya, Ripollès, Bergadà i Solsonès.Pel que fa a les incidències viàries a causa de la neu, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que al Pirineu lleidatà hi ha una carretera tallada per la neu, l'LV-4008 a Alàs i Cerc, i altres sis amb ús obligatori de cadenes: la C-28 a Alt Àneu, entre el Cap del Port i Casa Sastrada; la C-462 entre la Coma i La Seu d'Urgell; la C-563 entre Tuixent i Gósol; l'L-500 entre Barruera i el Balnerari de Boí; l'L-501 cap al Pla de l'Ermita; l'N-260 al Pont de Suert cap al Coll de Creu de Perves.Protecció Civil de la Generalitat també ha emès una prealerta del Pla d’Emergències per risc d’allaus que aquest divendres presenta un grau de perill FORT (4 en l’escala europea de 5) en gran part del Pirineu i Prepirineu. L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha informat que el perill d’allaus avui és FORT (4 en l’escala europea de 5) a la Ribagorçana-Vall Fosca, Pallaresa, Vessant Nord del Cadí-Moixeró, Prepirineu i Ter-Freser. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i al Perafita-Puigpedrós el perill d’allaus és MARCAT (3).D’altra banda, com a mesura de precaució, l’Alt Urgell ha avançat a migdia el retorn de totes les línies del servei de transport escolar a les poblacions on resideixen els alumnes.