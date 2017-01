Balaguer extremarà la seguretat en la ruta al col·legi La Noguera

Pas diari d’escolars, uneix el Secà i el Firal i no té voreres

La ruta que segueixen els escolars, on no hi ha voreres.

L’ajuntament de Balaguer emprendrà aquest any la millora de la ruta que uneix el barri del Firal i el barri del Secà i que porta al col·legi La Noguera. L’actuació es troba dins del projecte per extremar la seguretat als camins dels centres de Primària, segons van indicar ahir fonts municipals. És una de les intervencions prioritàries per al 2017 i, de fet, s’inclouran partides en el pressupost d’aquest exercici, que es preveu ratificar el mes vinent. A més de millorar l’accés a aquesta escola, també s’adoptaran mesures similars als col·legis Gaspar de Portolà i Mont-roig. Adequar aquests camins és una reforma pendent des del 2015. Llavors es va posposar per falta de pressupost i l’any passat perquè l’import destinat a aquesta finalitat es va haver de desviar a reparar els danys provocats pel temporal del setembre, que va provocar importants destrosses. El consistori la creu una obra urgent ja que els camions que van a Àger utilitzen aquesta via, un fet que suposa un risc diari per als nens. La variant nord de la C-12 traurà trànsit pesant de l’esmentada via (vegeu SEGRE del dia 23).