Agents rurals ja patrullen armats i amb armilles

Primeres inspeccions amb les noves mesures || El caçador havia demanat renovar la llicència i tenia l’‘apte’ del psicotècnic

Ahir no va ser un dia més per als agents rurals de Catalunya, i especialment per als de les comarques lleidatanes. Va ser la primera jornada d’inspeccions de caça després del doble crim d’Aspa dissabte passat en què van morir dos agents en mans d’un caçador. I la primera en la qual van patrullar en grups de tres, armats i amb armilles antibales, un procediment que fins ara només s’aplicava en controls contra furtius. Aquesta imatge és el resultat de l’aplicació de les noves mesures de seguretat, “extraordinàries i temporals”, segons va assegurar Josep Antoni Mur, inspector en cap dels