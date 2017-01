Els alcaldes seguiran organitzant talls mensuals de la N-240 fins tenir una resposta de Foment

Actualitzada 29/01/2017 a les 13:26

La plataforma denuncia el "desinterès" del PP i el PSOE en alliberar el peatge i agilitzar les obres de duplicació

Prop de 200 persones han tallat han tallat avui les 12.00 hores durant mitja hora la N-240, a l’altura de la cruïlla amb la LV-2001 cap a Mollerussa en el terme municipal de Juneda, per exigir seguretat en aquesta carretera que eviti els continus accidents, molts d’ells mortals. Des de l’últim sinistre en el qual va morir la jove Marta Sòria, l’octubre de 2016, ha estat el quart tall viari convocat per la plataforma d’alcaldes Prou Morts a l’N-240 per reclamar seguretat en el tram de Lleida a Montblanc. El portaveu de la plataforma i alcalde de Les Borges, Enric Mir, ha assenyalat que els talls es mantindran cada mes fins que hi hagi una resposta satisfactòria per part del ministeri de Foment. Tant Mir, com l’alcalde de Juneda i president del consell de Les Garrigues, Antoni Villas, han coincidit que no hi ha voluntat política ni per alliberar el peatge de l’AP-2 ni per al desdoblament d’aquesta via ni del PP ni del PSOE. No obstant això, l’alcalde de Les Borges ha remarcat que aquesta setmana tornaran a insistir perquè es programi una reunió amb algun alt càrrec del Govern en el ministeri de Foment que pugui donar dates per a un calendari d’obres o possibles actuacions.

En aquest sentit, Mir ha explicat que veu difícil alliberar el peatge fins que no finalitzi la concessió el 2021, mentre es desbloqueja el projecte de duplicació de la N-240 i s’aborden els tràmits per a la seua construcció. Villas ha puntualitzat que “es tracta d’una via nacional i les obres competeixen a l’Estat, per la qual cosa els alcaldes només podem manifestar-nos i mobilitzar-nos”. Per aquesta raó, Mir ha afegit que segueix oberta la possibilitat de portar a Foment davant de Fiscalia pels nombrosos morts que hi ha hagut en aquesta carretera i que els serveis jurídics continuen estudiant aquesta possibilitat.