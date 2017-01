Baixa un 22% el nombre de víctimes mortals i ferits greus en accidents de trànsit a Lleida

La demarcació de Lleida va registrar el 2016 un descens del 22% de les víctimes mortals i ferits greus a la carretera, amb la xifra més baixa dels últims anys: 158 persones, cinc d’elles en vies urbanes, enfront les 203 del 2015 o les 175 del 2010.Aquestes dades s’han donat a conèixer aquest dilluns en una roda de premsa encapçalada pel conseller d’Interior, Jordi Jané.Segons les dades del Servei Català de Trànsit, en el conjunt de la xarxa viària de Catalunya, 231 persones han perdut la vida el 2016 en un accident de trànsit, un 11,5 % menys que l’any passat, quan es van registrar 261 víctimes mortals, i un 31,9% menys que el 2010, quan es van registrar 339 víctimes mortals.La sinistralitat registra un total de 202 accidents mortals, 125 en zona interurbana i 77 en zona urbana; és la xifra més baixa des de que el Servei Català de Trànsit té competències en matèria de trànsit i seguretat viària.Els motoristes representen un 36% del total de morts i ferits greus en zona interurbana, mentre que en via urbana les bicicletes pateixen el 31% dels accidents greus i mortals.Per vies, l’N-240 és la desena carretera més mortal de Catalunya. Per davant hi ha l’AP-7, l’N-II, l’autovia A-2 i la C-14.