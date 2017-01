Expedienten l'amic del caçador que va matar dos rurals a Aspa

Actualitzada 30/01/2017 a les 09:54

Per negligència en la custòdia d’armes, ja que estava al seu nom

Ismael Rodríguez, dimarts passat al lloc del crim. Òsvar Mirón

❘ La Guàrdia Civil ha obert un expedient per infracció greu per negligència en la custòdia d’armes, que podria comportar la revocació de la llicència, a l’amic del caçador que dissabte passat, 21 de gener, va matar dos agents rurals a Aspa, que setmanes abans li havia transferit l’escopeta que va utilitzar per al crim.



Segons van informar ahir fonts properes al cas, en el marc d’aquest expedient administratiu la Guàrdia Civil ha pres ja declaració a l’amic del caçador, que s’enfronta a una sanció que podria suposar la revocació de la llicència d’armes per negligència en la custòdia de l’escopeta, ja que va ser utilitzada per una persona que no tenia el permís en regla.



El detingut pel doble crim d’Aspa, Ismael Rodríguez, va transferir tres escopetes a aquest amic –entre les quals la Benelli que va utilitzar per matar els dos rurals– el novembre de l’any passat, quan li va caducar la llicència d’armes tipus E, de caça menor. Segons les fonts consultades, l’amic, també caçador, afronta una possible revocació de la llicència ja que era la seua responsabilitat que no les utilitzés ningú que no tingués el permís en regla. El jutge que investiga el cas òscar mirón afirma que Ismael Rodríguez va decidir posar l’arma amb què va cometre el crim a nom d’aquest amic, amb llicència en vigor, per no haver d’entregar- la al dipòsit d’armes de la Guàrdia Civil.