Arxivades dos denúncies contra l'alcalde de Les Borges

REDACCIÓ Actualitzada 30/01/2017 a les 17:07

Se l’acusava de presumptes delictes de prevaricació i malversació

L’alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, ha anunciat aquest dilluns en una roda de premsa celebrada al Col·legi de Periodistes de Lleida que s’han arxivat les dues causes presentades contra la seva persona, la primera presentada per l’empresa General d’Olis i Derivats, S.L i la segona de forma anònima.



Enric Mir, acompanyat dels regidors de l’equip de govern, Maria Fusté, Esther Vallès i Francesc Mir, ha comunicat que s’ha resolt l’arxivament de la querella presentada per l’empresa General d’Olis i Derivats la tardor de l’any 2015, on se l’acusava d’un presumpte delicte de prevaricació per perjudicar intencionadament els interessos de l’empresa.

Mir ha dit que aquesta denúncia podria ser una estratègia per part de l’empresa per tal de endarrerir el procés judicial, ja que el consistori l’any 2013 va denunciar l’empresa per irregularitats ambientals i urbanístiques, ja que s’havien dut a terme presumptes abocament il·legals d’oliasses al terme i obres d’ampliació sense tenir la llicència municipal corresponent. Per aquest motiu, l’Ajuntament sol·licita l’enderroc d’una de les naus.



La querella quedaria arxivada si no es presenta cap recurs, tot i que l’alcalde ha afirmat que General d’Olis hauria recorregut la interlocutòria de sobreseïment provisional i arxivament dictada per la jutgessa del Jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida, però sense aportar cap nova proba, segons ha explicat l’alcalde.



La segona denúncia fa referència a una acusació anònima presentada al mes de setembre, de l’any 2016, a la Fiscalia Provincial de Lleida. En aquesta es manifestava l’existència d’una contractació constant de subministrament de combustible per part del consistori de les Borges Blanques durant el període 2003-2007 a l’empresa propietat de la família d’Enric Mir, actual alcalde i regidor durant els anys indicats. La denúncia era presentada com a possible prevaricació i malversació de fons públics.



Enric Mir ha anunciat que la denúncia ha quedat arxivada per no haver indicis de cap tipus de delicte ni d’accions contra la legalitat. A la vegada, també ha afirmat que “es tracta de subministraments concrets i amb caràcter d’urgència, amb tota normalitat i amb vocació de servei públic. Ha prevalgut l’interès general, no fer una distinció de la nostra empresa, que ha col·laborat amb la Fiscalia, aportant totes les factures i documentació que ens ha estat sol·licitada”.



Finalment, Mir ha agraït la "ràpida actuació de la justícia amb aquest tema, que permet restituir completament la seva honestedat i acabar amb les preocupacions injustes que ha patit la seva família, l’entorn personal i el conjunt de la ciutadania que ha confiat en el seu equip, i el suport de tots els regidors de l’Equip de Govern, companys de partit, treballadors municipals i amics personals durant aquest temps".