Milers de persones a les estacions de Lleida, que obren totes les pistes

Més de 670 britànics arriben a l’aeroport d’Alguaire, 31 amb destinació a Baqueira

Les pistes d’esquí de Lleida van tancar ahir un cap de setmana amb les instal·lacions obertes al 100%. Durant la jornada es van omplir amb milers d’aficionats a l’esport blanc. Més de 5.600 esquiadors van elegir Boí-Taüll aquest cap de setmana, 7.500 Port del Comte, prop de mil Tavascan i gairebé 7.000 Espot i Port Ainé. Baqueira, que acostuma a superar aquestes xifres, no va facilitar dades encara que els aparcaments estaven gairebé plens i les pistes han estat plenes tant dissabte com diumenge. Té els seus 156 quilòmetres de pistes oberts al públic.

Les últimes precipitacions han acumulat prop de dos metres a les cotes altes i en el cas de Port del Comte, al Solsonès; i Boí Taüll, a l’Alta Ribagorça, s’ha arribat als dos metres i mig. Això ha obligat a prendre mesures per a la prevenció d’allaus i algunes estacions ja han començat a fer voladures per assentar les capes de neu. Responsables dels complexos del Pallars Sobirà (Espot i Port Ainé), gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), van indicar que s’han fet diverses voladures amb petards per evitar allaus i s’ha procedit a compactar el domini esquiable. En concret, ha estat a la zona de la Pala, a Espot, on hi ha 190 centímetres de gruixos. D’altra banda, els vols procedents de Londres, Manchester i Birminghan del turoperador Neilson Thomas Cook van arribar amb normalitat i sense retards a l’aeroport d’Alguaire. Van aterrar un total de 676 passatgers britànics amb destinació a Andorra a excepció d’una trentena, que es van dirigir a les pistes araneses de Baqueira. Segons el seu responsable, Iain Archer, cada vegada més viatgers opten per la Val d’Aran com a destinació.

Andorra i Cerler, també en excel·lent estat

A Andorra, les pistes de Grandvalira també tenen tot el seu domini esquiable obert al públic. Les cotes altes acumulen un metre i mig de neu. L’altre complex del Principat, Vallnord, té els remuntadors a disposició dels esquiadors i només quatre pistes de les 71 que formen part del complex estan tancades. Té 170 metres de neu als cims. A Aragó, l’estació de Cerler també té més de dos metres en cotes altes i oberts 16 dels seus 19 remuntadors i 67 de les 81 pistes d’esquí que té.