Rosselló recapta fons per poder refer el campanar

Els veïns de Rosselló van recordar ahir l’aniversari de l’ensorrament del campanar de l’església fa just un any. Ho van fer amb diversos actes en una jornada festiva organitzada per l’Associació Mariana de la localitat i en la qual van participar totes les associacions i entitats de la població. El dia va començar amb una missa d’acció de gràcies, ja que no es van haver de lamentar víctimes, i després va seguir una cercavila de la colla gegantera, i l’actuació del grup de batukada de l’Escola Municipal de Música, Batutam. A la plaça es va escoltar el toc de campanes