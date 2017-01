Arxivada la causa contra Mir per la venda de gasoil a l'ajuntament de les Borges

Fiscalia no veu delicte en el fet que una firma de la família proveís instal·lacions municipals || Aquest arxivament se suma al de la querella de General d’Olis a l’ordenar la demolició de construccions il·legals

La Fiscalia de Lleida ha arxivat les diligències que va obrir el 2016 per determinar si el proveïment de combustible a l’ajuntament de les Borges Blanques per part de l’empresa familiar de l’alcalde, Enric Mir (PDeCAT), constituïa prevaricació i malversació de fons públics. La investigació, iniciada arran d’una denúncia anònima, conclou que no existeixen indicis de delicte ni mentre Mir va ser regidor en el govern, entre el 2003 i el 2007, ni tampoc després d’assumir l’alcaldia el 2011.La resolució destaca que aquesta pràctica ni tan sols es va interrompre durant el mandat d’ERC entre el 2007 i el 2011.