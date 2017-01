El Govern aprova la modificació dels límits dels municipis de Llobera i de Biosca

Actualitzada 31/01/2017 a les 18:41

L’acord permet ubicar l’àmbit de les masies de Folc i de Miravalls al terme municipal de Llobera, tal i com demanen els ajuntaments

Accessos a les masies de Folc i de Miravalls. Xavier Santesmasses

El Govern ha aprovat un decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Llobera i de Biosca, com a resposta a la voluntat d’ambdós ajuntaments d’ubicar l’àmbit de les masies de Folc i de Miravalls en el terme municipal de Llobera, amb el qual defensen que comparteixen una major relació en els àmbits social, econòmic i cultural.



Els ajuntaments de Llobera i de Biosca, mitjançant els acords dels plens de 14 de desembre de 2015 i de 8 d’abril de 2016, respectivament, van aprovar la procedència de l’alteració, mitjançant la modificació del tram de la línia de terme en l’àmbit de les masies de Folc i de Miravalls i la consegüent segregació i agregació del territori.



El Govern ha aprovat aquesta alteració de termes, a proposta de la consellera Meritxell Borràs, d’acord amb els informes favorables de la Direcció General d’Administració Local, de la Comissió de Delimitació Territorial i amb el dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora.



Així mateix, s’ha tingut en compte que hi ha consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que fan necessària o aconsellable l’alteració dels termes i que ambdós ajuntaments hi han adoptat acords favorables.



Segons el Govern, la modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats.