Lleida preveu llogar 8 busos en suport a Mas, Rigau i Ortega

Organitzats per l’ANC a les comarques del pla i els Pallars

Les delegacions de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de les comarques del pla i del Pirineu projecten contractar fins a vuit autocars per anar a la manifestació de dilluns a Barcelona en suport a l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega per haver organitzat la consulta del 9-N. En els últims dies, representants de l’entitat han coordinat el trajecte fins a la capital catalana. La representant de la regió de Lleida al secretariat de l’ANC, Glòria Segarra, va explicar que els autocars es contractaran en funció de la demanda, si bé hi ha poblacions, com les Borges Blanques, Mollerussa, Tàrrega, Bellpuig i els dos Pallars, que han aconseguit ocupants per a un autocar i dependrà de la demanda durant aquesta setmana que s’organitzi un segon transport. Segons Segarra, aquest acte de suport té com a dificultat que l’hora de sortida cap a Barcelona està prevista a les 06.45 del matí i no hi ha una hora concreta per tornar, “per la qual cosa molts dels interessats han declinat la iniciativa”, va dir. El president de l’ANC, Jordi Sànchez, va assenyalar que ja hi ha més de 15.000 persones inscrites a la mobilització de dilluns vinent per donar suport a Mas, Rigau i Ortega coincidint amb els judicis que se’ls faran per haver organitzat el 9-N.