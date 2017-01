Retiren un projectil de la Guerra Civil encastat en la paret d'una casa de Castelló de Farfanya

Es tracta d’una granada de morter trobada per un veí en un edifici en runes

La granada de morter encastada a la paret. Mossos d'Esquadra

Agents dels Tedax dels Mossos d’Esquadra van retirar aquest dilluns una granada de morter que es trobava encastada en la paret d'una casa de Castelló de Farfanya, a la Noguera.



Els Mossos van rebre una trucada d'un veí de la població per informar que en una paret d'una casa en runes, en un camp proper al cementiri, hi havia un projectil encastat.



En arribar els agents del Tedax van constatar que es tractava d'una granada de morter Valero de 81 mm de calibre, utilitzada a la Guerra Civil.



El Mossos d’Esquadra recorden que, en cas de trobar-nos algun projectil o material similar, o algun artefacte metàl·lic que ens pugui fer sospitar, cal trucar al 112 per informar de la troballa.