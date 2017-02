Bell-lloc reclama més seguretat a la travessia de l'antiga N-II

Més passos de vianants i semàfors per evitar accidents

L’ajuntament de Bell-lloc ha demanat a la Generalitat més mesures de seguretat a la travessia de l’N-II al seu pas pel nucli urbà del municipi per evitar accidents de trànsit, com els dos que van tenir lloc en un dia el novembre de l’any passat.

En concret, segons va explicar l’alcalde, Carles Palau, es vol col·locar quatre passos de vianants més (en l’actualitat n’hi ha dos) i bandes rugoses per reduir la velocitat dels vehicles, així com semàfors i més il·luminació.

L’alcalde es va reunir amb la directora dels serveis territorials de Territori i Sostenibilitat, Dolors Tella, per expressar-li la seua preocupació per la seguretat d’aquesta via. L’objectiu final és evitar riscos tant als veïns com als cotxes que creuen aquesta travessia, que passa al llarg de tot el municipi i que connecta les ciutats de Mollerussa i Lleida, per la qual cosa rep molt trànsit. D’altra banda, l’ajuntament de Bell-lloc ha publicat a la pàgina web del consistori els sous que han rebut els regidors durant l’any 2016.