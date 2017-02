L'acusat d'intentar matar la seua exdona a Almacelles reconeix els fets i demana perdó a la víctima i els fills

REDACCIÓ Actualitzada 01/02/2017 a les 19:06

La fiscalia rebaixa la petició de pena fins als nou anys i mig de presó en aplicar els atenuants de reparació del dany i consum de drogues

© L'acusat, aquest dimecres als jutjats de Lleida. Òscar Mirón © L'acusat, aquest dimecres als jutjats de Lleida. Òscar Mirón

L'acusat d'intentar matar la seva exdona a ganivetades a Almacelles ha demanat perdó a la víctima, els fills i la seva família. Ho ha fet durant el judici que s'ha celebrat aquest dimecres i en què l'home, de 38 anys i veí de les Borges, ha reconegut que va atacar l'exdona, de 37 anys, quan aquesta sortia de casa seua.



Els fets van tenir lloc el 10 de setembre del 2015 poc abans de les 8 del matí en un portal del carrer Major de la localitat del Segrià. Segons els forenses, les ferides suposaven un risc per a la vida de la dona, ja que la de l'abdomen va provocar una hemorràgia considerable i la dona "es podria haver dessagnat" si els serveis mèdics no haguessin intervingut amb rapidesa.



La fiscalia, inicialment, demanava tretze anys de presó per un delicte d'intent d'assassinat i un any més per trencament de condemna, ja que en el moment de l'agressió tenia una ordre d'allunyament per un delicte de lesions i amenaces a la dona. El ministeri públic, no obstant, finalment ha rebaixat la petició de pena a nou anys de presó pel delicte d'assassinat en grau de temptativa i mig any per trencament de condemna.



El fiscal ha aplicat els atenuants de reparació parcial del dany, per haver pagat 1.000 euros en concepte d'indemnització, i de consum de substàncies estupefaents, ja que va donar positiu en drogues.