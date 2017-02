L’esquí nòrdic es reivindica en la millor campanya en anys

Les estacions de l’Alt Urgell i la Cerdanya s’uneixen sota la marca Nordicat || El 2018 preveuen la venda ‘on-line’ de forfets

Les estacions d’esquí nòrdic de Lleida i del Pirineu català viuen una de les millors temporades de l’última dècada gràcies als gruixos acumulats per les abundants nevades que han permès obrir tots els complexos. Algunes de les estacions han vist altres anys com no podien obrir les instal·lacions per falta de neu i, en canvi, aquest hivern s’acumula més d’un metre i mig, que garanteix ja tota la temporada. D’altra banda, les estacions de nòrdic de l’Alt Urgell i de la Cerdanya (Lles, Aransa, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa i Guils Fontaneda) han substituït la senyalització per unificar-la amb