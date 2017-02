Balaguer retarda el projecte del tramvia i reclama habilitar més passos

Cap a la zona d’Inpacsa i prolongar el passeig

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’ajuntament de Balaguer ha exigit al departament de Territori i Sostenibilitat més “permeabilitat” en el projecte que busca la integració urbanística de les vies del tren substituint-les per les d’un tramvia. Segons el primer edil, Jordi Ignasi Vidal, el plantejament actual té algunes “carències” que s’han de tenir en compte, com ara disposar de més passos cap a la trama urbana de l’altre costat de la via del tren, on ja hi ha molts serveis com col·legis, la piscina o la zona esportiva, a banda de l’àrea d’Inpacsa. “Creiem que hi ha d’haver més possibilitats de passada que els que es