Carta d'un lector sobre el doble crim d'Aspa: "Em podia haver passat a mi"

Tornant als assassinats dels agents

J.F.P.

Em podia haver passat a mi. A l’agost del 2014 i dins de la meva finca, al terme d’Artesa de Lleida, van aparèixer tres caçadors armats amb escopetes i gossos. Els vaig dir que cacessin fora de la finca i la resposta va ser intimidatòria. Un d’ells em va apuntar al ventre amb els canons de l’escopeta i em va anar fent recular a empentes uns deu metres, al temps que m’anava dient “així tu hi pots estar i nosaltres no”? Vaig girar espantat i caminar ràpid fins al cotxe amb intenció de trucar a la policia, estava molt nerviós per por que em fessin mal, ja que anaven amb mala intenció. Al dia següent vaig anar a l’ajuntament d’Artesa de Lleida a denunciar el cas i la persona que em va atendre em va informar que no es podia caçar en aquelles dates i que probablement eren caçadors furtius. Quan em van dir això em vaig quedar impotent ja que en altres ocasions també m’he trobat a la meva finca motoristes fent motocròs. També ho vaig comunicar queixant- me a l’ajuntament d’Aspa i em van contestar que no hi podien fer res. Resumint, als senyors polítics els diria que no fessin tantes lamentacions, sinó fer complir totes les lleis i normes perquè el que ha passat als dos agents rurals no passi mai més. I per acabar, em pregunto... si és Zona ZEPA, es pot matar ocells i altres animalets? Si la resposta és no, per què donen permisos?