Citen com a “cooperador necessari” l'amic del caçador homicida d'Aspa

El titular del Jutjat d’Instrucció 4 de Lleida ha cridat a declarar com a investigat l’amic que va deixar l’escopeta al caçador que va admetre haver matat a trets dos agents rurals a Aspa el passat 21 de gener. Segons fonts judicials, la citació s’ha fet per al proper 27 de febrer i el magistrat també ha cridat a declarar, com a testimonis i per al dia 13, uns altres quatre caçadors que eren al lloc on el detingut, Ismael Rodríguez Clemente, va matar els dos rurals.



La citació com a “cooperador necessari” arriba després que la Guàrdia Civil obrís fa uns dies un expedient contra l’amic del caçador homicida per haver permès que aquest utilitzés una escopeta la llicència de la qual estava al seu nom, ja que Rodríguez, de 28 anys, tenia el permís caducat.



A finals d’aquest mes, també estan citades a declarar dos persones més que eren al lloc en el moment del doble crim. Segons el jutge, cap a les 10.50 h del matí del dia dels fets, els dos agents rurals, Xavier Ribes i David Iglesias, es van adreçar a l’acusat en un control de caça rutinari i aquest, tot seguit, els va assestar dos trets a cada un amb l’escopeta a curta distància.



El magistrat va ordenar l’ingrés a presó provisional i sense fiança per al caçador, a qui la Fiscalia imputa dos delictes d’assassinat a l’entendre que va actuar amb traïdoria i sense que les víctimes poguessin defensar-se.