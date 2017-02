Dos càrrecs de la Diputació, a judici per suposat mòbing

Un exinterventor els va denunciar després de ser cessat l’octubre del 2013 || Fiscalia demana 1 any i 9 mesos de presó per a un d’ells

El jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida ha dictat una interlocutòria en la qual envia a judici dos càrrecs de la Diputació per un suposat delicte d’assetjament laboral. La Fiscalia acusa la cap de l’Àrea d’Organització i Gestió de la Diputació, M.M.O., per a la qual demana una pena d’1 any i 9 mesos de presó, i exculpa el coordinador de Noves Tecnologies de l’ens provincial, G.S.M.; l’acusació particular, per la seua part, acusa els dos càrrecs i demana per a cada un 4 anys de presó (dos per presumpte assetjament laboral i dos més per un suposat delicte contra