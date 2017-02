Els ajuntaments lleidatans reclamen que el nombre d'habitants no sigui l'únic criteri per establir competències

REDACCIÓ Actualitzada 02/02/2017 a les 18:30

La consellera Meritxell Borràs ha presidit al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes l'última sessió de debat del procés participatiu GovernsLocals.cat

© Un moment de la sessió GovernsLocals.cat a Os de Balaguer. Generalitat © Un moment de la sessió GovernsLocals.cat a Os de Balaguer. Generalitat © La consellera de Governació, Meritxell Borràs, aquest dijous al Monestir de les Avellanes. Generalitat © La consellera de Governació, Meritxell Borràs, aquest dijous al Monestir de les Avellanes. Generalitat



Els ajuntaments lleidatans demanen al Govern que sigui flexible a l'hora d'elaborar les pròximes lleis de règim local i que el nombre d'habitants no sigui l'únic criteri per establir les competències dels consistoris o les fonts de finançament. Aquesta ha estat una de les reclamacions que més consens ha generat entre la vuitantena de càrrecs electes que aquest dijous han participat a la setena i última jornada del procés de debat GovernsLocals.cat, que ha tingut lloc al Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer).



La consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha presidit la jornada, ideada per tal de fomentar la màxima participació del món local, escoltar i recollir les seves propostes per definir la nova legislació de l’Administració local a Catalunya.



En aquets sentit, Borràs ha recordat, en declaracions als mitjans de comunicació, que amb aquest procés de debat “es dóna la mateixa veu tant a l’ajuntament més petit de Catalunya com al més gran” amb l'objectiu "d'escoltar el món local abans de legislar i fer-ho tenint en compte la diversitat del món local d'aquest país".



Precisament, la principal reivindicació dels alcaldes i alcaldesses en la sessió és la necessitat de legislar tenint en compte la diversitat del món local. “Hi hauria d’haver certa flexibilitat i altres elements que juguin a l’hora de decidir si un ajuntament pot exercir certes competències”, ha explicat la consellera. Borràs també ha assegurat que aquesta és una demanda generalitzada al conjunt de les set sessions de Governs Locals: “Se’ns ha demanat que es tingui en compte la pluralitat que existeix en el país de municipis molt grans i alhora de municipis molt petits en població, però amb molta extensió territorial. Per tant, cal dotar-los d’eines per poder donar resposta a les seves necessitats”, ha reblat.



Entre els mesos de març i abril es preveu tenir a punt el document que recollirà les aportacions dels més de 500 alcaldes i alcaldesses que han participat al procés de debat GovernsLocals.cat a tot el país per presentar-lo al Parlament.