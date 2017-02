Ginecòlegs de l’Hospital de la Seu s’uneixen a Pediatria dels Pirineus

C. SANS

Pediatria dels Pirineus, societat cooperativa catalana de professionals que gestiona i coordina l’atenció pediàtrica de la comarca de l’Alt Urgell (tant de la Fundació Sant Hospital com dels CAP de la Seu i d’Oliana), ha incorporat els ginecòlegs que s’encarreguen de l’atenció sanitària a l’hospital de la comarca. Es tracta de l’equip de quatre ginecòlegs que ja atenien les visites i que des del mes de desembre passat formen part també de la cooperativa.

El director assistencial de Pediatria dels Pirineus, Jordi Fàbrega, va explicar que aquesta incorporació afavorirà els professionals, que “guanyen autonomia de gestió i agilitat” a l’hora de prendre decisions internes de funcionament, com per exemple la fórmula per cobrir les baixes dels facultatius.

D’altra banda, l’equip d’Atenció Primària de Tremp, amb la col·laboració de professionals de l’Hospital Comarcal del Pallars i del SEM, ha iniciat un programa de formació en suport vital bàsic que tindrà una periodicitat anual i que està dirigit als alumnes i professors de l’Institut d’Ensenyament Secundari de Tremp.

Els assistents al programa faran una formació cardiopulmonar per saber atendre qualsevol situació.