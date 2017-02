Ipcena denuncia l’electrocució de vuit aus entre Soses i Seròs

L’entitat ecologista Ipcena va enviar ahir una denúncia al cap de Biodiversitat del departament de Territori a Lleida, Xavier Marco, contra l’empresa Endesa, com a responsable d’una línia elèctrica de mitja tensió paral·lela a la carretera comarcal entre Soses i Seròs, on membres de l’entitat van trobar fins a vuit aus mortes per electrocució en tres de les torres. Es tracta de tres cigonyes, un mussol i quatre aus rapinyaires més, entre aquestes una àguila daurada, una espècie en perill d’extinció.

El secretari general d’Ipcena, Joan Vàzquez, va acusar Endesa de “reincidència”, ja que els Agents Rurals han portat a terme informes desfavolables sobre aquesta línia en els últims tres anys. Un altre membre de l’entitat, Elena Mur, va assegurar que “sorprèn la inacció de l’empresa elèctrica pel poc esforç i diners que suposaria solucionar el problema”.

En la denúncia enviada a Territori, Ipcena reclama que s’exigeixi a la firma reparar i aïllar la línia en un termini de trenta dies i, en cas contrari, presentar una denúncia a Fiscalia per un presumpte delicte contra el medi ambient. Fonts d’Endesa van assegurar ahir que estan analitzant el problema per provar de trobar la millor solució. D’altra banda, des d’Agricultura van afirmar que entre els anys 2012 i 2016 han mort electrocutades un total de 695 aus a la província de Lleida.