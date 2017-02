Més de 10.600 famílies lleidatanes reben bonificacions per rebaixar el rebut de l'aigua

Suposen una mica més del 6% de les llars, que abarateixen les factures per la via del cànon de l’aigua || Són 207 abonats que es beneficien del cànon social i 10.452 que van demanar ampliació de trams

Un total de 10.659 famílies lleidatanes s’acullen actualment a algun tipus de bonificació per abaratir la factura de l’aigua per la via del cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua, segons dades de finals del 2016. Aquesta xifra representa un increment de prop d’un 7% en relació amb l’any anterior, un 10% més que el 2014 i gairebé un 28% més que les sol·licituds acceptades el 2013. En concret, 207 llars es beneficien ara del cànon social de l’ACA i uns altres 10.452 s’acullen a l’ampliació de trams per reduir la despesa d’aigua. En el primer cas, la mesura suposa mantenir el