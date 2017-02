Accepta 8 mesos de presó pel robatori d'una bici a Rosselló

Actualitzada 03/02/2017 a les 11:35

La bici estava valorada en 4.600 euros i la va revendre per internet per 300 euros

El jutjat penal 1 de Lleida va condemnar aquest dijous a vuit mesos de presó un jove que va reconèixer que el 6 de novembre del 2015 havia robat una bicicleta de muntanya d’un traster de Rosselló. La bici estava valorada en 4.600 euros i la va revendre per internet per 300 euros, la qual cosa va ser clau per a la detenció. L’acusat, que es troba empresonat per una altra causa, va ser condemnat per un delicte de furt després que Fiscalia i defensa arribessin a un acord abans de la celebració del judici.



També haurà d’indemnitzar el propietari, que va recuperar la bicicleta dies després, amb 784 euros.