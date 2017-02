Agricultura aportarà 30 milions d'euros en ajuts per a les comunitats de regants

La consellera Serret anuncia a Mollerussa que l'Agència Catalana del Regadiu serà l'autoritat referent en la matèria Catalunya

Ajudes a la modernització

Mollerussa, amb el regadiu

L'acte d'inauguració de la jornada / Foto: Joan Gómez

“L’ús de l’aigua i el regadiu són estratègics per al país. Hem de regar amb eficiència i amb sostenibilitat per a fer front als grans canvis globals i assegurar una producció que ens garanteix la sobirania alimentària i la sostenibilitat del país“. Així ho ha dit la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, aquest divendres durant l’acte de clausura de la jornada ‘Regi i futur’, organitzada per la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, a Mollerussa.Serret ha fet referència al Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic presentat aquesta setmana, que descriu l’aigua i l’augment de les temperatures com un dels grans problemes de futur. En aquest sentit, la consellera ha subratllat que “en el conjunt de Catalunya, del consum total de l’aigua un 72% correspon al sector agrari i, per tant, en la política hidrològica del país el sector agroalimentari hi té molt a dir”.La consellera ha explicat que des del Departament d’Agricultura s’hi està treballant i ha destacat que el Govern ha aprovat aquesta setmana el Programa de Regadius de Catalunya, que ha d’actualitzar el Pla de Regadius 2008-2020, “ja que estem en un context diferent del que hi havia quan es va aprovar”.A més, en el marc d’aquest Programa es desenvoluparà l’Agència Catalana de Regadius. Aquest nou òrgan serà la “màxima autoritat dels regadius al país”; és a dir, el responsable de definir la política de regadius que s’ha de seguir a Catalunya en els propers anys, així com l’execució i seguiment d’aquestes polítiques. La consellera ha remarcat que aquest és un projecte de país que ha de comptar amb el diàleg i corresponsabilitat del sector.La consellera ha destacat “l’aposta decidida d’aquest Departament amb la modernització dels regadius” i ha explicat que dins del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 es preveu una inversió pública total de 30 milions d’euros.Serret ha dit que aquesta aposta s’ha concretat amb l’ordre d’ajuts per als anys 2016, 2017 i 2018 a les Comunitats de Regants per a la millora i modernització del regadiu amb un import de 13,3 milions d’euros, dels quals 2,2 milions corresponen a les col·lectivitats del Canal d’Urgell.Meritxell Serret també ha apuntat que aquest any es continuaran el desenvolupament els regadius ja planificats, com ara l’Algerri-Balguer i els que es vagin programant del Segarra-Garrigues i que s'avançarà en la segona fase del Garrigues Sud.De la seua banda, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha apostat per la necessitat de fer una política integral del sector en un context actual on les amenaces i les incerteses poden frenar la iniciativa. “Tots plegats són cooperadors necessaris perquè això arrenqui de manera definitiva”, ha dit en el transcurs de la inauguració de la XVI Jornada Reg i Futur.Solsona ha recordat que la història de Mollerussa va molt lligada a la del Canal d’Urgell com a element transformador del territori ja que “no fora possible celebrar una 145a edició de la Fira de Sant Josep el proper més de març si fa 155 anys no s’hagués regat la primera finca”.Durant l’acte d’inauguració també han intervingut el president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Francesc Fabregat, i el president de la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell, Ramon Carné, així com Eloi Bergós, diputat a la Diputació de Lleida i alcalde de Penelles.