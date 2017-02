Cisma entre el PDeCAT i ERC a la Noguera per la recollida de brossa

E. Farnell Actualitzada 03/02/2017 a les 10:24

Els republicans voten en contra del projecte, que es tira endavant amb el PSC

© Imatge del ple del consell de la Noguera d'aquest dijous. Lleida Televisió © Imatge del ple del consell de la Noguera d'aquest dijous. Lleida Televisió

El nou sistema de recollida d’escombraries amenaça amb un cisma polític a la Noguera després del ple del consell d’ahir en el qual ERC (amb nou consellers, encara que ahir n’hi faltava un) va votar en contra de la proposta de l’equip de govern del PDeCAT (nou consellers) i PSC (1 conseller) sobre el conveni marc amb els ajuntaments per a la gestió dels residus per així iniciar els tràmits del nou concurs que encarirà la recollida de la brossa fins un 60%. La divisió ja s’havia fet evident dimecres, quan cinc edils d’ERC (Miquel Plensa d’Algerri; Estefania Rufach d’Os de Balaguer; Lluís Ardiaca d’Àger; Xavier Terré de Vilanova de Meià, i Montse Fornells de Vilanova de l’Aguda) van abandonar la reunió del consell d’alcaldes al discrepar amb l’equip de govern sobre les clàusules que han de regir el nou concurs, i abans de la votació sobre el conveni, en el qual la formació es va abstenir.

ERC va sol·licitar, en aquest sentit, que les esmentades clàusules fossin primer avalades pels alcaldes i no només pel mateix consell, i que la seua decisió fos vinculant, una cosa que va portar els alcaldes del PDeCAT i els republicans a estar a mata- degolla. Fins i tot van haver de fer una aturada per “calmar l’ambient”. Durant el ple d’ahir, ERC va justificar el seu vot en contra al no atendre aquests requeriments, no poder participar en l’elaboració de les clàusules del nou concurs i per l’actitud d’alguns alcaldes del PDeCAT.