Detingut un home de 51 anys per apunyalar mortalment un jove a Albatàrrec el maig del 2016

REDACCIÓ Actualitzada 03/02/2017 a les 11:04

El presumpte autor de l'homicidi, de nacionalitat romanesa, ha estat localitzat a Betxí, Castelló

La policia científica busca proves al lloc dels fets, el 29 de maig del 2016, a les antigues escoles d'Albatàrrec.

Els Mossos d'Esquadra han detingut, amb la col·laboració de la Guardia Civil de Castelló, un home de 51 anys, de nacionalitat romanesa, com a presumpte autor de la mort d'un jove de 20 anys, veí de Lleida i d'origen romanès, el maig del 2016 a Albatàrrec (Segrià).



Els fets tenen el seu origen el 29 de maig del 2016, quan els Mossos van rebre l’avís que a la sortida de Lleida de l'autopista AP-2 hi havia un vehicle amb una persona al seu interior greument ferida per arma blanca. Quan van arribar els policies, van veure que la víctima era un home d’origen romanès amb una greu ferida al pit.



Segons els Mossos, tot s’havia produït en el decurs d’una baralla tumultuària entre dos grups de romanesos temporers, un establert a Lleida i, l’altre, a Torres de Segre, al camp de futbol de l’antiga escola d'Albatàrrec, un equipament municipal obert al públic on els caps de setmana solen reunir-se aficionats aquest esport.



Pel que sembla, hi va haver una disputa mentre es jugava un partit i un dels assistents va treure una navalla i en va apunyalar un altre, que va quedar greument ferit. Després de la picabaralla, tots els assistents es van dispersar i l’autor de l’agressió va fugir. La víctima va ser traslladada pels seus companys amb cotxe fins al peatge de l’autopista, on va acudir una ambulància del SEM i els Mossos d'Esquadra alertats pels mateixos joves. El ferit, en estat crític, va ser traslladat a l’Arnau de Vilanova, on va morir poc després



Com a resultat de la baralla un altre jove també va resultat ferit de gravetat per arma blanca, tot i que es va recuperar de les lesions.



Segons han informat aquest divendres els Mossos d'Esquadra, els agents van saber que el principal investigat com a autor del crim s’hauria traslladat a la localitat de Betxí (Castelló), juntament amb altres membres del seu grup, per a la campanya de recollida de cítrics.



Per aquest motiu, es va contactar amb la Guardia Civil per a que col·laboressin per dur a terme la seva detenció i el dia 30 de gener el van arrestar.



El detingut ha passat a disposició judicial avui el jutge ha decretat el seu ingrés a presó acusat d'homicidi.