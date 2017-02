Els alcaldes reclamen més pes en la nova llei de governs locals

Demanen flexibilitat i que el nombre d’habitants no determini fonts de finançament

Els ajuntaments de Lleida demanen al Govern que sigui “flexible” a l’hora d’elaborar les pròximes lleis de règim local i que el nombre d’habitants no sigui l’únic criteri per establir les competències dels consistoris o les fonts de finançament a les quals poden aspirar. Aquesta va ser una de les reclamacions que més consens van generar entre els vuitanta càrrecs electes, la majoria alcaldes, que ahir van participar en la setena i última jornada del procés de debat governslocals.cat, que ha de servir per definir la futura legislació local de Catalunya, celebrada al monestir de les Avellanes i presidida per