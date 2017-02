Instal·len el doble radar per tram a l’A-2 entre Tàrrega i Vilagrassa

Col·loquen les estructures, tot i que Trànsit encara no ha decidit quan entraran en funcionament || Serà el segon d’aquest tipus a Lleida després del de Vielha

La posada en marxa del doble radar per tram a l’autovia A-2 entre Tàrrega i Vilagrassa està més a prop. Els operaris han instal·lat aquesta setmana les estructures metàl·liques on està previst que es col·loquin els cinemòmetres (en els dos sentits de la marxa). Serà el segon radar per tram a les carreteres lleidatanes després del del túnel de Vielha, pioner a Catalunya i que es va instal·lar el 2009. El control de la velocitat s’efectuarà entre els quilòmetres 501,4 i 506,6, però encara es desconeix quan es posarà en marxa i si hi haurà algun període de prova, segons