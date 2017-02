Jané considera "inacceptable" la situació de l'N-240 i diu que estan "en plenes negociacions" amb Foment

El conseller ha presidit la Junta Local de Seguretat de Les Borges Blanques, on ha destacat que la capital de les Garrigues és una de les localitats més segures del país

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha afirmat aquest divendres des de les Borges Blanques que l'actual situació de l'N-240 "no és acceptable" per la sinistralitat i la congestió de trànsit que suporta aquesta carretera, especialment en el tram lleidatà.



El conseller ha explicat que els departaments d'Interior i de Territori i Sostenibilitat estan "en plenes negociacions" amb el Ministeri de Foment –titular de la carretera- per tal de buscar possibles solucions per resoldre aquestes problemàtiques, solucions que "han de passar forçosament pel consens del territori i per una acceptació de la ciutadania i dels propis conductors".



Jané ha visitat la capital de les Garrigues per presidir la Junta Local de Seguretat, on ha destacat que les Borges és un dels municipis més segurs del país, amb 20 punts per sota de la mitjana en fets delictius.