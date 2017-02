L'aeroport de la Seu assoleix les 3.584 operacions, però només ingressa 8.000 euros

Actualitzada 03/02/2017 a les 09:11

El trànsit augmenta amb aerotaxis, escoles de vol, treballs aeris i aviació esportiva malgrat no tenir vols

de passatgers regulars

© Imatge d'arxiu d'un avió de vuit places estacionat a l'aeroport de la Seu. C. Sans © Imatge d'arxiu d'un avió de vuit places estacionat a l'aeroport de la Seu. C. Sans