Acusació per les amenaces de mort als agents rurals

REDACCIÓ Actualitzada 04/02/2017 a les 14:00

“Us tindré preparat un pijama de pi i no és una amenaça: és una previsió”, va escriure el criador de gossos potencialment perillosos de Girona detingut pels Mossos

L’Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya (ASPARC) s’ha personat com a acusació particular en el cas del criador de gossos potencialment perillosos de Girona detingut al gener pels Mossos d’Esquadra com a presumpte autor d’amenaces de mort fetes a efectius d’aquest col·lectiu. L’home va amenaçar de mort agents rurals en resposta a l’assassinat de dos d’ells a Aspa. “Us tindré preparat un pijama de pi i no és una amenaça: és una previsió”, va escriure.