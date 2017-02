Mercat de rebaixes a Tàrrega, tot i la pluja

L’associació de comerços i serveis de Tàrrega, Foment Targarí, organitza durant els dies d’ahir, divendres, i avui el tradicional mercat de rebaixes, en el qual els comerços treuen al carrer els últims estocs de la temporada d’hivern amb grans descomptes. Alguns articles poden arribar a tenir fins un 70% del preu rebaixat.

El temps ennuvolat i la pluja al llarg de la jornada d’ahir no van ser un impediment perquè desenes de persones, tant del municipi com d’altres localitats, s’atansessin fins al centre de la capital de l’Urgell per adquirir autèntiques gangues.

El mercat seguirà avui dissabte durant tot el dia. S’ha de recordar que en els últims anys el mercat de rebaixes ja no es porta a terme en el Pati, sinó que els comerços participants treuen els estocs davant de les respectives botigues.