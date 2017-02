Primers treballs per enderrocar el Musicland

Joan Gómez Actualitzada 04/02/2017 a les 09:03

Obres a l’interior de l’antiga discoteca de Mollerussa perquè sigui seu de Cal Met

© L'estat actual de la discoteca Joan Gómez © L'estat actual de la discoteca Joan Gómez

Tècnics de l’empresa Enderrocs Civil de Juneda van iniciar ahir els primers treballs per preparar la imminent demolició de l’interior de l’antiga discoteca Musicland de Mollerussa, de propietat municipal des del 2010, que es troba ubicada a l’avinguda Generalitat. Les dos sales que formaven part del complex lúdic, d’uns 1.000 metres quadrats aproximadament, es troben desmantellades des que va tancar la discoteca. Malgrat tot, encara es conserva l’estructura de la discoteca, gairebé una ombra del que va representar per al lleure nocturn de la capital del Pla d’Urgell. A partir de dilluns començaran els treballs concrets de demolició, que s’allargaran durant un mes. L’espai restant s’adequarà perquè passi a ser la seu de l’Agrupació Escolta Cal Met. Així mateix, també s’hi habilitarà una sala multifuncional que podrà ser utilitzada per altres entitats, en cas de necessitat. Les obres es duran a terme per un import de 17.545 euros. Així mateix, el consistori també ha tret a concurs la contractació de la substitució de la coberta de l’edifici, amb un pressupost de 69.808 euros. Cessió per a activitats culturals El Musicland forma part d’un edifici que els germans Freixes Badía van cedir de forma altruista al consistori de Mollerussa perquè el destinessin a activitats culturals. El local annex al Musicland (anteriorment, un bar) l’ocupa l’Associació de Dones Albada. Quan es va remodelar aquest apartat de l’edifici, ja es va ocupar una petita part de la primera sala de la discoteca. Així mateix, a començaments d’any també es van entregar les claus d’un pis del mateix edifici a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, que preveu traslladar-s’hi a mitjans de juny. El consistori també preveu cedir els pisos restants a altres entitats municipals de la ciutat.