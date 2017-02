Aigüestortes, èxit sense premi

El nombre de visitants de l’únic Parc Nacional de Catalunya ha anat en augment en els últims anys, però l’ampliació i el finançament estan estancats || Mentre sorgeixen propostes per potenciar-lo, augmentar els ingressos i crear oportunitats econòmiques per a veïns i municipis

Aigüestortes guanya visitants any rere any i s’ha convertit en un poderós reclam per al turisme estranger. Ha passat de rebre 266.609 persones el 2013 a superar folgadament el mig milió el 2015, i s’espera que el recompte del 2016 se saldi amb un nou increment. El 20% dels que visiten aquest espai natural procedeix d’altres països, majoritàriament d’Israel. Tanmateix, aquest èxit no ha portat recompenses per a l’únic Parc Nacional de Catalunya: la seua gestió està estancada en tots els fronts.El seu pressupost, basat en aportacions de l’Estat i la Generalitat, ha arribat a caure en més d’un milió