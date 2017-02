Alerten del perill d’allaus al Pirineu a causa de les fortes ratxes de vent

Augment del risc a partir del migdia

Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya va activar ahir la prealerta de l’Allaucat per l’augment per avui del risc d’allaus al Pirineu a causa del temporal de vent que es preveu. Concretament, es va elevar al nivell quatre sobre cinc de risc d’allaus les zones de la Pallaresa i la Ribagorçana-Vall Fosca. En canvi, es manté moderat en el nivell tres a la resta. Així mateix, Protecció Civil també manté en prealerta el Procicat per vent davant de la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya per fortes ratxes i les afectacions que es puguin derivar. D’aquesta forma, es preveu