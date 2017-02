Dos plantes de purins de Lleida, excloses de la pujada de primes que necessiten per obrir

El projecte d’ordre ministerial deixa sense retribució la de Tracjusa, a Juneda, i la d’Ignis, a Alcarràs || Per tenir més de 15 anys d’antiguitat, mentre que el complex de VAG només la rebria dos anys

El ministeri d’Energia projecta excloure dos grans plantes de purins de Lleida, la d’Ignis a Alcarràs i la de Tracjusa a Juneda, de la pujada de primes per generar electricitat que necessiten per tornar a funcionar després d’estar quatre anys tancades. Així es desprèn del projecte de l’ordre ministerial per revertir la tisorada a les renovables del 2013, que va acostar al tancament aquestes instal·lacions al costat de la de VAG, a Juneda, encara clausurada, i la de Miralcamp, que va reobrir l’estiu passat.El Govern fa marxa enrere a la retallada de caràcter retroactiu que va tancar vint-i-nou plantes de