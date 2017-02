Un acte vandàlic deixa sense tren la línia entre Balaguer i la Pobla

Fins a 49 passatgers fan transbord per seguir el trajecte en autocars

Un acte vandàlic va obligar ahir a suspendre el servei del tren de la línia de la Pobla entre Balaguer i la Pobla. Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) va habilitar un servei d’autobusos per cobrir el tram entre la capital de la Noguera i el municipi pallarès, així com per prestar el servei de tornada a Lleida.Segons van informar fonts de FGC, el passat 29 de desembre, un menor va llançar una pedra contra un tren a Balaguer, que va impactar contra la cabina del conductor. Malgrat que a priori no fes una gran destrossa en el vidre, l’impacte s’ha